Предприниматели смогут разместить станции техобслуживания автомобилей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выставила на торги право на размещение трех объектов для организации станций технического обслуживания (СТО) и автомоек. Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

"Три территории общей площадью свыше 0,12 гектара, предназначенные для размещения некапитальных объектов, расположены на юге, юго-востоке столицы, а также в Зеленоградском административном округе. Размеры участков варьируются от трех до почти пяти соток", – сказал он.

В Некрасовке СТО, автомойку или другой похожий объект возведут на 1-й Вольской улице, в Нагатино-Садовниках – на Каширском шоссе, а в Зеленограде – в районе Силино, в Проектируемом проезде № 684.

Каждый из некапитальных объектов может достигнуть площади до 250 квадратных метров. Уточняется, что предложения уже опубликованы на инвестиционном портале столицы. С победителями аукционов Москва заключит договоры сроком на 10 лет.

"Прием заявок на участие в торгах по трем лотам завершится 25 апреля, а победителей аукционов определят 29 апреля", – сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Ранее на торги выставлялись три нежилых здания и один объект коммунального хозяйства в Хохловском переулке Москвы. Все здания находятся в Басманном районе города, где хорошо развита инфраструктура и транспортная сеть, включая 10 станций метрополитена.

Пуртов уточнял, что здания общей площадью 3 608 квадратных метров подходят и для расширения бизнеса, так как интенсивный пешеходный трафик может обеспечить стабильный поток клиентов.

