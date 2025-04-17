Предприниматели смогут восстановить три помещения в исторических зданиях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предприниматели смогут восстановить три нежилых помещения в исторических зданиях в Центральном и Южном округах Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, город планирует выставить на торги три нежилых помещения, находящихся в зданиях, которые являются объектами культурного наследия (ОКН) регионального значения. При продаже новые владельцы должны будут соблюсти охранные обязательства, а именно – привести в порядок ОКН. Таким образом, считает Ефимов, сохранится архитектура города, а бизнес, в свою очередь, сможет развиваться в районах с высокой деловой активностью.

Отмечается, что помещения находятся в 5–10 минутах от метро. Они занимают подвальные этажи жилых домов, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Объект в Мещанском и Пресненском районах подойдет для открытия небольшой точки продажи. В помещении, находящемся недалеко от станции метро "Шаболовская", предприниматель сможет открыть, к примеру, коворкинг-цент, подчеркнул Гаман.

Известно, что коммерческие площади находятся в "Доходном доме Трындиных" на улице Большой Лубянке, в "Доходном доме купца Моисея Кочубея" на Красной Пресне и в "Комплексе жилых домов "Хавско-Шаболовский" на улице Лестева.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале реставрации 10-го корпуса Морозовской детской городской клинической больницы в рамках комплексной модернизации медучреждения. Он напомнил, что здание относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Специалисты планируют обновить фасад и кровлю здания, расположенного в 4-м Добрынинском переулке. Кроме того, внутри приведут в порядок кирпичную кладку стен, своды Монье в подвале и полы из метлахской керамической плитки.