Четыре деревянных дома в Москве признали памятниками архитектуры

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Три доходных дома и одна городская усадьба в центре Москвы внесены в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На Остоженке отмечены два особняка эпохи модерна. Первый принадлежал купцу Филатову и выделяется башней с колоколообразным куполом. Второй, возведенный в 1902 году для Бройдо, сохранил богатое убранство интерьеров – лепнину, декоративные элементы потолков и стен.

На Спиридоновке в список включен дом Скопника, украшенный растительными узорами и фигурами атлантов, поддерживающими угловой выступ фасада. На Покровке отмечена усадьба Боткиной – двухэтажное строение с оригинальной архитектурой, где сейчас работают культурные учреждения и магазины.

Ранее еще два особняка и флигель XIX века пополнили список памятников. Среди них – усадебный дом в Староконюшенном переулке, особняк на Сущевской улице и флигель усадьбы Мейера, сохранившие первоначальный облик.