11 апреля, 14:04Город
Четыре деревянных дома в Москве признали памятниками архитектуры
Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
Три доходных дома и одна городская усадьба в центре Москвы внесены в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
На Остоженке отмечены два особняка эпохи модерна. Первый принадлежал купцу Филатову и выделяется башней с колоколообразным куполом. Второй, возведенный в 1902 году для Бройдо, сохранил богатое убранство интерьеров – лепнину, декоративные элементы потолков и стен.
На Спиридоновке в список включен дом Скопника, украшенный растительными узорами и фигурами атлантов, поддерживающими угловой выступ фасада. На Покровке отмечена усадьба Боткиной – двухэтажное строение с оригинальной архитектурой, где сейчас работают культурные учреждения и магазины.
Ранее еще два особняка и флигель XIX века пополнили список памятников. Среди них – усадебный дом в Староконюшенном переулке, особняк на Сущевской улице и флигель усадьбы Мейера, сохранившие первоначальный облик.
Новости Москвы: еще пять доходных домов признали памятниками архитектуры