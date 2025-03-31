Инвестор отреставрировал помещение в историческом здании в Благовещенском переулке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новый владелец отреставрировал помещение в объекте культурного наследия регионального значения в центре Москвы. Об этом сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман, передает портал мэра и правительства столицы.

Нежилое помещение площадью свыше 97 квадратных метров находится в Тверском районе столицы по адресу Благовещенский переулок, дом 3, строение 1. Объект известен как доходный дом купца Александра Синицына, построенный в начале XX века по проекту архитектора Сергея Гончарова.

"Согласно условиям договора, покупатель провел работы по сохранению планировки антресоли, а также приспособил помещение к современному использованию, в том числе сделал фальшпол, оборудовал санузлы, нишу. Сейчас отреставрированное пространство приспособлено под офис", – сказал Гаман.

Новый владелец помещения сможет использовать его по своему усмотрению, но с условием, чтобы вид деятельности не угрожал зданию.

В столице продолжают работу по выявлению новых объектов культурного наследия. До этого две усадьбы XIX века и флигель усадьбы К. А. Мейера были признаны памятниками архитектуры регионального значения. Речь шла про усадебный дом с мезонином в Староконюшенном переулке, а также особняк на Сущевской улице, выстроенный по проекту архитекторов Льва Даля и Адольфа Эрихсона.

