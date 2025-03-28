В Москве появились новые памятники архитектуры

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве две усадьбы XIX века и флигель усадьбы К.А. Мейера признали памятниками архитектуры регионального значения. Здания сохранили изначальный облик и обладают исторической ценностью. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Двухэтажное здание усадебного дома в Староконюшенном переулке, украшенное мезонином, было построено в первой половине XIX века в стиле ампир. В 1812 году в этой части города произошел пожар, в результате которого деревянные постройки были практически полностью уничтожены.

В 1822 году территория с усадьбой перешла в собственность Ирины Кротковой, дочери коллежского асессора, которая построила главный дом. Затем в 1840-х годах новая владелица, Анна Меншикова, занимавшая должность надворной советницы, добавила к особняку северный флигель.

После этого в 1870-х годах владение было передано французскому подданному Петру Виллуану. По его инициативе московский архитектор и художник Константин Андреев перестроил главный дом и северный флигель. Также в это время лепными элементами украсили фасады.

По проекту Андреева три центральных окна усадьбы обрамили декоративными элементами в виде гирлянд и выступов над оконными и дверными проемами, а центральную часть дома украсили массивным лепным картушем с маской льва. В этот же период были построены южный флигель и ограда.

В 1886 году усадьба перешла сыну Виллуана Леониду, который через 12 лет продал ее семье Гандуриных. Им также принадлежало ситценабивное производство в Иваново-Вознесенске. Из трех братьев, Антона, Сергея и Алексея, в усадьбе в основном проживал последний с супругой. Квартира пары состояла из десяти комнат на первом этаже и в полуподвале, и еще четырех комнат на антресольном этаже.

После Октябрьской революции 1917 года усадьба была передана в государственную собственность. В главном здании и пристройках организовали коммунальные квартиры, которые были расселены только в 1982 году. В 1990-е годы здание принадлежало Союзу художников России.

В настоящий момент главный дом и южный флигель усадьбы перешли в частную собственность, а северный флигель город передал Союзу художников. До нашего времени фрагментами сохранился лепной декор главного фасада, а также печи конца XIX века.

В XIX веке по проекту архитекторов Льва Даля и Адольфа Эрихсона был построен особняк на Сущевской улице. В 1877 году владельцем здания стал Николай Боголюбов, выступающий от имени своего брата, художника Алексея Боголюбова. После этого здание перешло в собственность к художнику Николаю Третьякову.

В период с 1891 по 1892 год архитектор Адольф Эрихсон возвел рядом с особняком каменную парадную пристройку в стиле модерн. Также по его проекту была создана каменная ограда. После 1917 года в здании обосновался рабочий клуб Сущевско-Марьинского района.

В 1919 году в особняке появилась библиотека, которой в 1996 году присвоили имя Алексея Боголюбова. В настоящее время в библиотеке хранятся печатные и электронные материалы по истории и теории музыки, а также современные и редкие нотные издания XIX – начала XX веков.

Масштабная реставрация главного здания усадьбы завершилась в феврале текущего года. Мастера воссоздали исторический облик здания, в процессе восстановив интерьеры, созданные в 1891–1892 годах, в частности потолок в вестибюле, барельефы грифонов над главным входом, паркет из дуба, а также лепнину на потолке и исторические розетки.

Флигель усадьбы К. А. Мейера был построен одновременно с главным домом в 1894 году по проекту архитектора Максима Геппенера. Изначально флигель представлял собой одноэтажное каменное строение хозяйственного назначения, расположенное в глубине участка. Однако в 1905 году владелец усадьбы Карл Мейер решил переоборудовать флигель под жилые помещения. За работу вновь взялся Геппенер, по решению которого на объекте достроили второй этаж с башней. В процессе обновления у здания появились скругленные углы, сложная форма оконных рам и металлическое ограждение балкона.

В начале XX века в усадьбе собирались участники Суриковского литературно-музыкального кружка. По некоторым данным, Сергей Есенин часто посещал это место. Вместе с тем есть предположение, что в усадьбе находилось литературное кафе, которое было основано женой Мейера Адель.

После событий 1917 года дом передали в государственную собственность. Главный дом и флигель стали жилыми, а затем были переоборудованы под различные организации. В настоящее время в этом здании располагается филиал Московского государственного музея С. А. Есенина "Есенин-центр".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году в столице завершили реставрацию 157 памятников архитектуры. Глава города отметил дом, где жил писатель Александр Пушкин, особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке, а также особняк купцов Марковых в Каретном Ряду.

По словам мэра, специалисты привели в порядок проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода, доходный дом в Кропоткинском переулке и конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых.