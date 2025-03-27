Инвесторы отреставрировали 14 помещений в исторических зданиях Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Инвесторы отреставрировали 14 помещений в столичных объектах культурного наследия (ОКН) с 2017 года. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что приобретение недвижимости в ОКН открывает для предпринимателей возможности для ведения бизнеса в районах с активной деловой, потребительской и туристической жизнью. При этом новые владельцы обязаны будут при необходимости проводить восстановление объектов и использовать их в соответствии с требованиями по их сохранению.

"С 2017 года по результатам конкурсов с инвесторами заключено 27 договоров купли-продажи помещений в исторических зданиях общей площадью более 4 тысяч квадратных метров", – добавил Ефимов.

В общей сложности инвесторы обновили более 2,4 тысячи квадратных метров. В частности, в прошлом году бизнесмены отреставрировали 5 помещений в ОКН. В договорах купли-продажи объектов четко определены обязанности новых владельцев по восстановлению и реставрации помещений, а также установлены сроки выполнения работ.

Кроме того, все реставрационные работы должны быть согласованы со столичным департаментом культурного наследия. Контроль за выполнением обязательств осуществляет специальная комиссия, в состав которой входят представители департамента городского имущества и Мосгорнаследия.

В случае если новые собственники не выполняют условия конкурса по продаже объектов культурного наследия, город может применить штрафные санкции в отношении владельца или расторгнуть с ним договор.

"В прошлом году инвестор восстановил помещения в усадьбе XVIII–XIX веков на улице Балчуг, в здании, в котором в 1905 году размещалась редакция газеты "Вперед" на Большой Никитской улице, а также в трех бывших доходных домах, построенных в начале прошлого столетия. Все они находятся в историческом центре Москвы, где высокий спрос на коммерческую недвижимость", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что восстановительные работы продолжаются в помещении площадью 182,2 квадратного метра в объекте культурного наследия федерального значения "Служебные постройки старого Головинского дворца". В будущем владельцы отреставрируют 610 квадратных метров в историческом здании на улице Маросейке. Жилой дом XVIII века постройки после работ, как и другие ОКН, сохранит исторический вид, но будет обустроен под современное использование.

Реставрация в текущем году также продолжится в зданиях, построенных в стиле конструктивизма. Часть из них сохранят свою историческую функцию, некоторые станут новыми точками притяжения жителей и гостей столицы.

Мастера работают над восстановлением кинотеатра "Ударник" на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной, построенного по проекту Бориса Иофана. Реставраторам предстоит восстановить крышу кинотеатра со специальным раздвижным механизмом, которая стала главной особенностью "Ударника". Здание сохранит свой исторический облик и изначальную функцию.