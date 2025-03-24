Собянин рассказал, как в Москве сохраняют ценные элементы памятников архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные специалисты во время реставрации памятников архитектуры уделяют особое внимание ценным элементам и деталям зданий, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Речь идет как о скульптурных композициях и паркетах, так и о живописи, каминах и печах. В частности, реставраторы продолжают работать над четырьмя декорированными печами, которые стоят в проходной галерее Египетского павильона летней резиденции Шереметевых.

"Специалисты усилили их фундаменты и приводят в порядок лепной декор. Скульптуры сфинксов отправили в мастерские. Также реставрируют изразцовые печи. Работы в павильоне должны быть закончены в этом году", – отметил мэр Москвы.

Знаменитый изразцовый камин, изготовленный по эскизам художника Михаила Врубеля, воссоздают в особняке Николая Каштанова на Садовой-Самотечной улице. Оригинал камина находится в Третьяковской галерее. Его первый вариант в 1900 году экспонировался на Всемирной выставке в Париже и удостоился золотой медали.

"Реставраторы подобрали глазури в точном соответствии с оригиналом. Изразцы уже готовы, следующий этап – сборка копии камина", – добавил Собянин.

Кроме того, специалисты уже отреставрировали две каминные и четыре изразцовые печи в главном доме усадьбы Прохоровых в Большом Трехгорном переулке. Отдельное внимание уделено полихромному камину с декоративным панно, отметил мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что в прошлом году в столице завершили реставрацию 157 памятников архитектуры. Мэр особо отметил дом, где жил писатель Александр Пушкин, особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке, а также особняк купцов Марковых в Каретном Ряду.

В частности, специалисты привели в порядок проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода, доходный дом в Кропоткинском переулке и конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых.