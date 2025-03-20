Сразу три объекта культурного наследия реставрируют в "Коломенском"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Реставрация трех объектов культурного наследия проходит в музее-заповеднике "Коломенское". Работы контролируют специалисты департамента культурного наследия Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Музей-заповедник "Коломенское" представляет собой уникальный архитектурный ансамбль и одно из самых популярных мест отдыха горожан и гостей Москвы. На его территории располагаются 17 памятников архитектуры федерального значения, в том числе объект всемирного наследия ЮНЕСКО – церковь Вознесения Господня.

В настоящее время специалисты уже завершили реставрацию фасадов церкви. До конца текущего года планируется полностью привести в порядок интерьеры храма и благоустроить прилегающую территорию.

Кроме того, мастера занимаются реставрацией интерьеров деревянного домика Петра I, где находится единственный в Москве мемориальный музей, посвященный императору. Параллельно работы ведутся в здании Сытного двора XVII века, которое было построено во время основного возведения загородной резиденции царя Алексея Михайловича.

Вместе с тем на территории "Коломенского" проходит ремонт теплотрассы, обеспечивающей теплом объекты культурного наследия. Замену тепловых сетей специалисты ведут в существующем канале без изменения трассировки.

Ранее специалисты начали реставрацию деревянного сруба Швейцарского домика, расположенного на территории усадьбы Кусково. Сергей Собянин назвал это сложным и кропотливым процессом. По его словам, деревянную часть здания отделили от кирпичной и подвесили на специальной системе.

