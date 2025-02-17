Собянин: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставраторы продолжают работать над сохранением культурного наследия Москвы. В частности, планируется привести в порядок 10 объектов культурного наследия на территории усадьбы Валуево, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По большинству из этих объектов в настоящий период продолжается проектирование, отметил мэр. Вместе с тем специалисты уже завершили очередной этап комплексной реставрации усадьбы, проведя противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века. Теперь планируется приступить к ее реставрации.

Также в усадьбе ведутся работы по сохранению главных ворот, украшенных скульптурами. Кроме того, закончена реставрация фасадов доходного дома П. В. Лоськова, который служит одним из главных украшений Мансуровского переулка.

Трехэтажное здание возвели в 1906 году. Его было решено выдержать в редком для Москвы стиле северного модерна и стилизовать под небольшой средневековый замок. Специалисты расчистили на нем штукатурку, привели в порядок кирпичную кладку и отделку первого этажа. Также реставрация коснулась декоративных элементов, крыльца и эркера. Вместе с тем на доме установили архитектурную подсветку.

Тем временем к концу постепенно подходит реставрация павильона "Химия" на ВДНХ. В ходе работ специалисты воссоздали три уникальных стеклянных витража, которые были полностью утрачены. После полного завершения реставрации в здании планируется открыть торгово-выставочный центр Республики Абхазия.

