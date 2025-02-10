В Москве завершили реставрацию главного дома усадьбы Третьякова

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве завершили реставрацию главного дома усадьбы Николая Третьякова, которая находится на Сущевской улице, передает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что работы начались еще в 2023 году. Специалистам удалось вернуть зданию его исторический вид: были восстановлены интерьеры 1891–1892 годов, в том числе потолок вестибюля, барельефы грифонов над основным входом, дубовый щитовой паркет, а также потолочная лепнина и исторические розетки.

Кроме того, здание оборудовали современными устройствами, которые обеспечивают безопасность граждан. Была установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. В ближайшее время главный дом усадьбы Третьякова, являющийся объектом культурного наследия, сможет вновь принять посетителей.

Реконструкция также была проведена в той части здания, которая не является объектом культурного наследия. Изначально она была деревянной, но в 2000-х годах ее разобрали и возвели на том месте каменную пристройку. Специалистам удалось привести в порядок интерьеры, обновить инженерные системы, фасады и кровлю, а также организовать приспособления для маломобильных граждан.

В здании также находится одна из старейших читален Москвы – библиотека искусств имени А. П. Боголюбова. Там хранятся печатные и электронные книги по истории и теории музыки, современные и редкие нотные альбомы XIX – начала XX века, коллекция уникальных грампластинок, а также издания по изобразительному искусству.

Ранее завершилась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское", о чем сообщил Сергей Собянин. Объект культурного наследия входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из первых каменных шатровых храмов был построен в 1528–1532 годах и сразу стал самым высоким зданием на Руси, достигнув высоту в 62 метра.

