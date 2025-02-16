Собянин рассказал о реставрации павильона "Химия" на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Реставрация павильона "Химия" на ВДНХ постепенно подходит к концу. В ходе этих работ специалисты воссоздали три уникальных стеклянных витража, которые были полностью утрачены, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Сделать это удалось по фотографиям и кадрам документального фильма, отметил мэр. Так, на центральном витраже вновь появилась партизанка Марите (Мария) Мельникайте.

Справа от нее находится генерал армии Иван Черняховский. В Великую Отечественную войну войска, которыми он командовал, принимали участие в Курской битве, а также в Киевской, Белорусской, Вильнюсской и других операциях.

С левой стороны на витраже можно увидеть Винцаса Мицкявичюса-Капсукаса. Он был публицистом, литературным критиком и политическим деятелем.

Вместе с тем в процессе реставрации удалось воссоздать утраченную скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР". Монумент служил украшением павильона с 1954 по 1964 год.

После окончания работ в павильоне № 6 планируется открыть торгово-выставочный центр Республики Абхазия. В нем можно будет увидеть экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям государства, а также кафе национальной кухни, отметил мэр.

Ранее Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ, который является объектом культурного наследия федерального значения. Специалисты обнаружили, что фасады павильона были украшены тысячами керамических изразцов с растительным орнаментом – цветами, листьями и коробочками табака.