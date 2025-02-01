Собянин рассказал об организации выездных школ реставрации в регионах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва организует выездные школы реставрации в регионах России. Принять в них участие смогут студенты, обучающиеся на направлениях "архитектура", "архитектурная реставрация", "художник-реставратор", а также "реконструкция и реставрация зданий и сооружений", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Предполагается, что при организации будет проводиться конкурсный отбор. Студентам представится возможность пройти обучение на объектах культурного наследия, а также в музейных и епархиальных фондах. В ходе этих работ молодые специалисты смогут приобрести практические навыки по обследованию памятников, восстановлению интерьеров особняков, реставрации скульптуры и живописи.

По плану, в 2025 году состоится 12 таких мероприятий. Среди прочего они пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, а также Нижегородской и Томской областях.

Инициатором проведения выездных школ в регионах стал Союз реставраторов России. Власти Москвы поддержали это предложение, поскольку рады поделиться накопленным опытом, подчеркнул мэр.

Ранее Собянин рассказал, что усадьбе Кузьминки, самой большой по числу культурного наследия в столице, за три года отреставрируют 32 памятника архитектуры. В рамках восстановления специалисты приведут в порядок центральные и главные строения усадьбы. В настоящее время реставраторы работают с 19 объектами, в том числе с восточным и западным флигелем Главного дома.