Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дни исторического и культурного наследия в Москве продлены до конца года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он напомнил, что раньше мероприятие проводилось два дня – 18 апреля, когда отмечается Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, а также 18 мая в Международный день музеев. В период с 2017 по 2024 год гости могли посетить его с 18 апреля по 31 мая.

В этом году, по словам Емельянова, было принято решение организовать Дни исторического и культурного наследия с 18 апреля по 31 декабря. При этом в 2025 году данная акция будет проводиться в юбилейный, 25-й раз.

Для всех желающих подготовят большое количество экскурсий, квестов, квизов, мастер-классов. В рамках данных мероприятий гости смогут познакомиться с историческим наследием Москвы.

Также в рамках Дней исторического и культурного наследия будут открыты для посещения городские усадьбы, старинные особняки, доходные дома, вход в которые ограничен в обычные дни. Кроме того, желающих приглашают в 100 недавно отреставрированных объектов культурного наследия.

"В 2025 году в рамках Дней исторического культурного наследия откроют двери более 300 зданий-памятников, в которых в 2025 году пройдет более 2 тысяч мероприятий, это в разы больше, чем в прошлые годы", – добавил Емельянов.

Сергей Собянин также сообщал, что в связи с юбилеем было принято решение расширить программу мероприятий. Например, планируется провести около 2 тысяч мероприятий экскурсионного и интерактивного форматов.

В частности, состоится цикл экскурсий, приуроченных к 80-летию Победы. Участники смогут пройти по маршрутам, отражающим страницы военной истории районов Москвы.

Вместе с тем участники прогулок по Александровскому саду и Красной площади смогут узнать о маскировке столицы. Также подготовлены мероприятия в интерактивном формате для детей.

Им предложат прогуляться по улице Талалихина. Во время прогулки юным гостям расскажут о подвиге летчика-героя и о том, что делали их ровесники для приближения Победы.

