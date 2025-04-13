Собянин сообщил о расширении программы Дней исторического и культурного наследия

Фото: dninaslediya.ru

Дни исторического и культурного наследия пройдут в этом году в 25-й раз. В связи с юбилеем программы ее было решено расширить, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, организаторы намерены открыть доступ к объектам не на полтора месяца, а на период с апреля по декабрь. При этом более 300 объектов будут доступны для осмотра интерьеров. Также планируется провести около 2 тысяч мероприятий экскурсионного и интерактивного форматов.

В частности, в рамках программы состоится цикл экскурсий, приуроченных к 80-летию Победы. Участники смогут пройти по маршрутам, отражающим страницы военной истории районов Москвы.

Вместе с тем участники прогулок о Александровскому саду и Красной площади смогут узнать о маскировке столицы. Во время экскурсий гостям расскажут, сколько раз гасили рубиновые звезды на башнях Кремля и как использовали во время войны здание Верхних торговых рядов (ГУМ).

Мероприятия в интерактивном формате подготовлены и для детей. Им предложат прогуляться по улице Талалихина. Во время прогулки юным гостям расскажут о подвиге летчика-героя и о том, что делали их ровесники для приближения Победы.



Кроме того, в цикл "Реставрация наследия" было решено включить около 100 приведенных в порядок за время с 2011 года объектов культурного наследия. Речь идет в том числе о Северном речном вокзале и Доме Дурасова. Внести в программу разнообразие планируется с помощью 3D-моделей утраченных объектов.

Организаторы также воспользуются VR-технологиями, которые помогут посетителям переместиться в прошлое. О своих объектах гостям расскажут виртуальные двойники таких известных архитекторов, как Федора Шехтель, Алексей Щусев и Лев Кекушев. Вместе с тем перед гостями выступят модели предпринимателей и меценатов Саввы Мамонтова и Саввы Морозова.

Записаться на мероприятия Дней наследия жители и гости столицы смогут с 14 апреля на портале "Узнай Москву".

Также, в соответствии с традицией, 20 апреля и 17 мая горожане смогут стать участниками специальной культурной программы, которую подготовят городские музеи и выставочные залы. Там пройдут мастер-классы, экскурсии, лекции, концерты. Посещение мероприятий будет бесплатным. Ознакомиться с афишей удастся на сайте bilet.mos.ru, а регистрация также откроется 14 апреля.

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