Робот-гид будет проводить экскурсии в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Робот-гид "профессор Борис Земелькин" появится на выставке Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева "12 признаков живого" в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Робот-экскурсовод способен не только самостоятельно проводить экскурсии по выставочным залам биологического музея в павильоне № 31 "Геология", но и наглядно демонстрировать сложные биологические процессы на своем экране. Это станет нашим первым опытом применения подобных технологий в городских музеях", – сказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Кроме того, робот сможет рассказать гостям экспозиции о главных признаках, отличающих живое от неживого, а также даст развернутые научно обоснованные ответы на вопросы участников экскурсии. Также робот может сам ориентироваться в пространстве, запоминать имена и лица гостей.

Попасть на экскурсии с ним можно будет с 11 часов 2 апреля и до конца месяца. Для посещения требуется лишь приобрести входной билет в музей. Начиная с мая стоимость экскурсионного билета на одного человека составит 350 рублей, минимальная группа – четыре человека.

Ранее в столице анонсировали новый летний сезон в семейном парке аттракционов "Орион" на ВДНХ. Пять уличных объектов заработают уже 17 апреля. Гости смогут прокатиться на "Астродроме", "Лунном экспрессе", "Торнадо", "Вальсе часов" и "Аэротакси", а на 19–20 апреля в парке запланирована праздничная программа в честь открытия сезона.

