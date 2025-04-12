Музей космонавтики показал редкие экспонаты из закрытого фонда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Музей космонавтики представил уникальную коллекцию закрытого фонда, которая состоит из 100 тысяч экспонатов. Коллекция отражает отечественную историю освоения космоса.

Сотрудники музея в ходе экскурсии рассказали о самых интересных предметах, обычно недоступных для гостей. Среди таких экспонатов – архивные документы, вещи космонавтов и образцы ракетно-космического оборудования.

Посетителям также удалось заглянуть в кабинет главного хранителя Музея космонавтики, Вещевой фонд, а также в Фонд живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры.

Кроме того, гости посетили общую локацию фондов, где им рассказали об инженерном устройстве закрытого хранилища музея.

В России 12 апреля отмечается День космонавтики. Владимир Путин поздравил с праздником работников и ветеранов космической отрасли. Президент России подчеркнул, что первый в мире полет человека в космос, совершенный 12 апреля 1961 года советским космонавтом Юрием Гагариным, является "поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества".

Глава государства выразил гордость за отечественных ученых, конструкторов, инженеров и космонавтов, которые стояли у истоков национальной космической программы.