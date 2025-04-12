Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем космонавтики. Видеопоздравление было опубликовано в телеграм-канале "Роскосмоса".

Овчинин отметил, что в России космос всегда был больше, чем просто профессия. В свою очередь, Вагнер поделился, что космонавты рады видеть, как все больше детей сегодня снова проявляют интерес к космонавтике.

"Россия всегда славилась талантами. Благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин мы стали первыми в космосе", – подчеркнул Вагнер.

В заключение Песков выразил благодарность всем специалистам ракетно-космической отрасли за их труд.

Музей космонавтики в Москве запустил космическую неделю. В частности, в субботу, 12 апреля, пройдет лекция, посвященная подготовке к первому в истории полету человека в космос. В понедельник, 14 апреля, для юных посетителей проведут мастер-класс по сбору багажа в космос, а также расскажут о событиях отечественной космонавтики.

День космонавтики также отметят в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 12 апреля. В этот день лектор Центра "Космонавтика и авиация" Александр Яровитчук проведет гостям лекцию на тему "Галактики и их разнообразие". Желающие узнают тайны и особенности галактик, увидят красоту больших объектов в космосе. Также для гостей откроется фотовыставка "Москва космическая".