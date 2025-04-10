В московском метро открылась выставка детских рисунков ко Дню космонавтики

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В переходе между станциями метро "Петровский парк" и "Динамо" открылась выставка детских рисунков. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Авторы изобразили портрет Юрия Гагарина, космические ракеты и другие тематические сюжеты, посвященные первому полету человека в космос.

Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, выставка организована по поручению Сергея Собянина.

"Московский транспорт традиционно участвует в городских и государственных праздниках. Уже более двух лет мы сотрудничаем с Московским дворцом пионеров. В этом году мы вместе открыли выставку детских рисунков в честь Дня космонавтики", – отметил он.

Ознакомиться с творчеством юных художников можно до 22 апреля.

Ранее сообщалось, что московские школьники в возрасте от 7 до 14 лет могут подать заявки на конкурс рисунков до 13 апреля. Участникам предлагается изобразить персонажей русских сказок и былин на фоне городских пейзажей Москвы.