Московские школы искусств приглашают на акцию "Выходные открытых дверей"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Акция "Выходные открытых дверей" впервые пройдет во всех столичных школах искусств. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Будущих учеников и их родителей ждут 12 и 13 апреля с 10:00 до 19:00. Они смогут узнать о сроках проведения приемной кампании в разных школах, направлениях обучения, программах образования и занятости ребенка. Помимо этого, родителям расскажут, как правильно подать заявление и какие документы нужны для его заполнения.

В московской системе творческого образования созданы все необходимые условия: для учеников открыты 153 учреждения, включая детские школы искусств, колледжи и Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке. Всего в них обучаются свыше 100 тысяч ребят.

Для всех желающих доступен широкий спектр направлений образования в сфере культуры и искусства: музыкальное, художественное, архитектурное, хоровое, театральное и хореографическое. Приемная кампания начнется 15 апреля на mos.ru.

В этом году школы намерены принять почти на треть больше учеников, чем выпускается, рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Кроме того, в полтора раза вырастет число вакантных мест на предпрофессиональные программы.

"Дни открытых дверей – это отличная возможность для родителей и их детей увидеть, как устроена система творческого образования в столице, и сориентироваться во всех нюансах поступления в наши школы искусств", – добавил Фурсин.

Приемная кампания в детских школах искусств в этом году впервые разделена на два этапа. В частности, из-за высокого спроса в приоритетном порядке будут рассматривать заявления на предпрофессиональные программы – прием с 15 апреля по 15 мая. После этого, с 16 мая по 1 июля, будет проходить приемная кампания по общеразвивающим программам.

Сергей Собянин ранее расширил круг соискателей грантов для талантливых обучающихся школ искусств и творческих колледжей. В конкурсе могут принять участие не только ученики городских школ и колледжей, но и воспитанники федеральных и частных столичных учебных заведений, имеющих лицензию на предоставление образовательных услуг в сфере искусства.

С 1 апреля в Москве также открылась запись в первый класс. Подать заявление можно дистанционно на портале mos.ru до 5 сентября 2025 года. Возможность онлайн-записи детей в первый класс появилась в столице 13 лет назад. Благодаря цифровизации москвичам не нужно больше лично приносить документы для зачисления ребенка в школу.