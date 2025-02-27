27 февраля, 11:48Общество
Более 60% студентов столичных колледжей получают предложения о работе во время учебы
Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы
Порядка 65% студентов столичных колледжей получают предложения о работе во время учебы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.
При этом в первый год после выпуска из учебного заведения трудоустраиваются 95% человек. Как отметила вице-мэр, в столице интерес школьников к среднему профессиональному образованию (СПО) растет на фоне практически гарантированного трудоустройства.
"По итогам прошлогодней приемной кампании все 16 тысяч дополнительных бюджетных мест были заполнены, а студентами стали в два раза больше девятиклассников. В этом году мы увеличим количество бюджетных мест в колледжах по потребности", – подчеркнула Ракова.
По ее словам, большинство вакансий в столице рассчитаны на кандидатов, имеющих СПО. Высокий процент трудоустройства был достигнут благодаря сотрудничеству с тремя тысячами предприятий. В частности, они обновляют образовательные программы через практический подход.
Кроме того, в первом полугодии текущего учебного года более 40 тысяч студентов колледжей уже прошли производственную практику в IT-компании, организации автомобильных дилеров, рестораны и строительные компании.
Между тем в Московском автомобильно-дорожном колледже (МАДК) имени А. А. Николаева открыли девять новых и модернизированных мастерских для практической подготовки студентов, ежегодно на обновленных площадках будут заниматься более 2,5 тысячи учащихся.
В мастерских студенты смогут погрузиться в реальную рабочую среду, научиться обслуживать и ремонтировать двигатели внутреннего сгорания, электрооборудование, а также проводить шиномонтаж.
Ракова: в будущем колледжи в Москве не будут уступать высшим учебным заведениям