Студенты столичного колледжа научатся ремонтировать авто с помощью виртуальных техногий

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Московском автомобильно-дорожном колледже (МАДК) имени А. А. Николаева открыли девять новых и модернизированных мастерских для практической подготовки студентов, ежегодно на обновленных площадках будут заниматься более 2,5 тысячи учащихся. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

"В Москве продолжается масштабная программа модернизации среднего профессионального образования. Чтобы повысить качество обучения и приблизить его к реальным условиям на производстве, практическая подготовка в колледжах начинается уже с первого курса и составляет более 70% учебного процесса", – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в Москве проводится системная работа по обновлению инфраструктуры, и устаревшее оборудование заменяется на современное, аналогичное тому, что используется на ведущих предприятиях. В 2024 году в московских колледжах создали и обновили 650 мастерских и лабораторий, а к 2025 году планируется модернизировать еще 1 450 таких площадок.

В мастерских МАДК имени А. А. Николаева студенты смогут погрузиться в реальную рабочую среду, научиться обслуживать и ремонтировать двигатели внутреннего сгорания, электрооборудование, а также проводить шиномонтаж. Особое внимание уделено актуальному направлению диагностики и обслуживания электромобилей.

Для оснащения мастерских закупили более 160 единиц современного оборудования, включая автомобили, стенды-тренажеры, видеоскопы, подъемники, гидравлические краны, диагностические инструменты, различные типы двигателей и коробок передач, шиномонтажные станки и многое другое. Такое оборудование используется на ведущих предприятиях города.

Кроме того, для обучения студентов особенностям электротранспорта приобрели четыре кроссовера "Москвич-3е". Будущие автомеханики изучат устройство электрокаров, научатся проводить их диагностику и техническое обслуживание. В мастерской также планируется установить уникальное оборудование для ремонта аккумуляторных батарей с использованием виртуальных технологий.

Московский автомобильно-дорожный колледж имени А. А. Николаева готовит специалистов для транспортной и строительной отраслей по шести направлениям. Выпускники колледжа успешно трудоустраиваются на крупные городские предприятия, включая Мосгортранс.

В феврале в московских колледжах проходят дни открытых дверей. В рамках этих мероприятий школьники смогут попробовать себя более чем в 170 востребованных профессиях – от автомеханика до графического дизайнера. Столичные колледжи подготовили практические занятия в мастерских и лабораториях, квизы и экскурсии.