"Техно": студенты столичных колледжей учатся готовить с помощью современного оборудования

В столице появилась инновационная учебная площадка для студентов кулинарных колледжей. Там ребята отрабатывают практику, а проверяют их работу шеф-повара действующих ресторанов.

В учебном полигоне установили оборудование для приготовления самых сложных блюд, просторные лаборатории, экраны для кулинарных поединков и видео-конференций. Управлять оборудованием студентов учат профессионалы. Мастера следят и подсказывают, как лучше приготовить то или иное блюдо.

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