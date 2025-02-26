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Новости

Новости

26 февраля, 15:50

Технологии

"Техно": студенты столичных колледжей учатся готовить с помощью современного оборудования

"Техно": студенты столичных колледжей учатся готовить с помощью современного оборудования

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В столице появилась инновационная учебная площадка для студентов кулинарных колледжей. Там ребята отрабатывают практику, а проверяют их работу шеф-повара действующих ресторанов.

В учебном полигоне установили оборудование для приготовления самых сложных блюд, просторные лаборатории, экраны для кулинарных поединков и видео-конференций. Управлять оборудованием студентов учат профессионалы. Мастера следят и подсказывают, как лучше приготовить то или иное блюдо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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образованиеобществотехнологиивидеоЕкатерина Сухарева
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