Собянин принял решение об увеличении нормативов финансирования в образовании

В 2025 году в Москве увеличат объемы финансирования системы общего образования. Приоритеты ее развития были утверждены на заседании президиума правительства города. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, одной из основных задач станет повышение значимости обучения в классах с пятого по девятый.

Будет усилена система математической и естественно-научной подготовки школьников. Кроме того, в четырех районах столицы – Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском – появятся так называемые школы будущего.

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