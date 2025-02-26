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26 февраля, 08:45

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Собянин принял решение об увеличении нормативов финансирования в образовании

Собянин принял решение об увеличении нормативов финансирования в образовании

Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Новости часа: утвержден проект планировки участка русла Москвы-реки у Тушинского аэродрома

Новости часа: на трамвайных остановках появятся еще 150 приподнятых платформ

Современная набережная появится рядом с бывшим Тушинским аэродромом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 февраля

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Сергей Собянин рассказал, какие путепроводы откроются в Москве

В 2025 году в Москве увеличат объемы финансирования системы общего образования. Приоритеты ее развития были утверждены на заседании президиума правительства города. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, одной из основных задач станет повышение значимости обучения в классах с пятого по девятый.

Будет усилена система математической и естественно-научной подготовки школьников. Кроме того, в четырех районах столицы – Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском – появятся так называемые школы будущего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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