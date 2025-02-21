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21 февраля, 08:45

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Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Пресненском районе

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Пресненском районе

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В последние годы в Пресненском районе Москвы реализовали несколько крупных проектов благоустройства. Как рассказал Сергей Собянин в личном блоге, на Красной Пресне и Звенигородском шоссе расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой.

Также высадили более 200 деревьев и разбили газон. У станций метро "Баррикадная", "Краснопресненская" и "Улица 1905 года" убрали самострой и создали комфортные общественные пространства.

В этом году планируется благоустроить территорию около парка "Красная Пресня", Мантулинскую улицу и набережную около многофункционального комплекса "Венеция".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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