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Новости

Новости

24 февраля, 18:30

Новости

Новости часа: около 150 социальных объектов будет построено в Москве в 2025–2026 годах

Новости часа: около 150 социальных объектов будет построено в Москве в 2025–2026 годах

Новости часа: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

Собянин: Москва развивает высокоскоростную интернет-связь нового поколения

Новости часа: Москва развивает высокоскоростную интернет-связь нового поколения

Сергей Собянин рассказал о московских разработках ракетно-космической отрасли

Собянин: Москва развивает высокоскоростную интернет-связь нового поколения

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве и реконструкции более 100 путепроводов

Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

Новости часа: с 2011 года в Москве построено 1 118 социальных объектов

Новости часа: за пять лет ИИ проанализировал 14 млн лучевых исследований в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 150 социальных объектов построят в Москве в этом и следующем годах. Об этом заявил Сергей Собянин.

Столичные улицы украсили к Масленице, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Участок в Бабушкинском районе реорганизуют по программе КРТ, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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