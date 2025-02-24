24 февраля, 18:30Новости
Новости часа: около 150 социальных объектов будет построено в Москве в 2025–2026 годах
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 150 социальных объектов построят в Москве в этом и следующем годах. Об этом заявил Сергей Собянин.
Столичные улицы украсили к Масленице, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Участок в Бабушкинском районе реорганизуют по программе КРТ, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.