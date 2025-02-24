Новости часа: около 150 социальных объектов будет построено в Москве в 2025–2026 годах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 150 социальных объектов построят в Москве в этом и следующем годах. Об этом заявил Сергей Собянин.

Столичные улицы украсили к Масленице, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Участок в Бабушкинском районе реорганизуют по программе КРТ, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.