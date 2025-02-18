Собянин рассказал, как продление улицы Ивана Франко изменит движение в ЗАО

Участок улицы Ивана Франко от Житомирской улицы до улицы Герасима Курина ввели в эксплуатацию. Как рассказал Сергей Собянин, продление дороги позволило перераспределить транспортные потоки между улицами Кастанаевской, Житомирской и Рублевским шоссе. Кроме того, появилась прямая связь с проспектами Багратиона и Кутузовским.

Раньше концентрация автомобилистов в этом месте была высокой, однако теперь путь столичных водителей по новому маршруту занимает всего пару минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.