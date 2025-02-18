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18 февраля, 23:30

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Собянин рассказал, как продление улицы Ивана Франко изменит движение в ЗАО

Собянин рассказал, как продление улицы Ивана Франко изменит движение в ЗАО

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Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Участок улицы Ивана Франко от Житомирской улицы до улицы Герасима Курина ввели в эксплуатацию. Как рассказал Сергей Собянин, продление дороги позволило перераспределить транспортные потоки между улицами Кастанаевской, Житомирской и Рублевским шоссе. Кроме того, появилась прямая связь с проспектами Багратиона и Кутузовским.

Раньше концентрация автомобилистов в этом месте была высокой, однако теперь путь столичных водителей по новому маршруту занимает всего пару минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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