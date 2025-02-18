Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

В Москве открыли участок улицы Ивана Франко от Житомирской до Герасима Курина. О том, как это повлияло на транспортную ситуацию в городе, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Протяженность нового участка – почти 2 километра. Он позволил перераспределить движение между улицами Кастанаевкой, Житомирской и Рублевским шоссе, а также создать прямую связь между ним и проспектами Багратиона и Кутузовским.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.