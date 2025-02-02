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02 февраля, 13:30

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Сергей Собянин поздравил ветеранов с годовщиной завершения Сталинградской битвы

Сергей Собянин поздравил ветеранов с годовщиной завершения Сталинградской битвы

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Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 82-й годовщиной победоносного завершения Сталинградской битвы.

Он отметил, что разгром мощнейшей группировки немецко-фашистских войск зимой 1943 года стал переломным моментом в войне. По его словам, герои Сталинграда не только отстояли родную землю, но и доказали, что правда, честь, достоинство и любовь к Отечеству – непоколебимые ценности российского народа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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