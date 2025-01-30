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30 января, 07:45

Экономика

ФАС проверит цены на майонез, подсолнечное масло, маргарин и соль

ФАС проверит цены на майонез, подсолнечное масло, маргарин и соль

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Федеральная антимонопольная служба проверит цены на некоторые продовольственные товары. Ведомство уже направило запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и соли.

Компании должны предоставить информацию об объемах производства, себестоимости продукции и оптовых ценах. Пойти на такие меры специалистам ФАС пришлось из-за ускорения инфляции. Сразу 20 российских регионов завершили год с ростом цен больше 10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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