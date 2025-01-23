ФАС: цена на картофель скорректировалась на фоне низкого урожая 2024 года

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Стоимость картофеля к настоящему моменту скорректировалась в России из-за низкого урожая в 2024 году. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава ФАС напомнил, что в прошлом году стоимость данного продукта была невысокая из-за большого урожая.

Также Шаскольский прокомментировал вероятность исчезновения гречки из российских магазинов. Он указал, что рисков по этому поводу не видит, так как сейчас урожаи хорошие. При этом цена гречки сохраняется на уровне 2020–2021 годов, уточнил глава ФАС РФ.

Затронул Шаскольский и ситуацию с ценами на сливочное масло в стране. По его словам, служба сейчас занимается этим вопросом. Однако он подчеркнул, что есть экономические факторы, которые влияют на стоимость этого продукта.

"Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры антимонопольного законодательства", – заключил Шаскольский.

Между тем доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин допустил снижение стоимости сливочного масла, плодоовощной продукции и картофеля. Он предположил, что годовые значения по инфляции в этом году могут быть ниже значений 2024-го.

По словам эксперта, если в прошлом году сливочное масло выросло в цене на 36%, то в этом году его стоимость снизится на 3–5%. Кроме того, как он утверждает, плодоовощная продукция в 2024 году выросла в цене на 22%, а в этом году может снизиться на 5–10%. По картофелю цены могут снизиться и на 15–20%, уточнил Балынин.

