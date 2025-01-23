Эксперт Балынин: сливочное масло может подешеветь в России на 3–5%

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В России могут подешеветь сливочное масло, плодоовощная продукция и картофель, допустил в беседе с Москве 24 доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт напомнил, что в 2024 году цены на продукты питания выросли на 11,4%. По продовольственным товарам рост цен составил 11,05%, а без учета изменения цен на плодоовощную продукцию – 9,53%. При этом общая инфляция по всем товарам и услугам сложилась на уровне 9,52%.

Балынин предположил, что годовые значения по инфляции в этом году могут быть ниже значений 2024-го. В то же время изменение цен будет вариативным на разные товары. Собеседник выразил уверенность в том, что в 2025 году будет замедление темпов роста цен и даже их снижение на те товары, стоимость которых в прошлом году серьезно увеличилась.



Игорь Балынин доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Это прежде всего сливочное масло: оно в прошлом году выросло (в цене. – Прим. ред.) на 36%. Полагаю, что мы в этом году по нему даже можем увидеть снижение цены на 3–5%. Плодоовощная продукция в 2024 году выросла на 22%. Думаю, что здесь мы вполне можем увидеть снижение на 5–10% в этом году, а по картофелю цены могут снизиться и на 15–20%.

Одним из ключевых факторов, который будет оказывать влияние на стоимость, он назвал урожай.

"Больше всего в 2025 году вырастут цены на кофе и какао. Это связано с проблемами урожая в соответствующих странах. Соответственно, это мировой тренд, который отразится и на стоимости продаж в России. По данным товарам ожидаю рост цен в 2025 году на 20–30%", – заключил Балынин.

Ранее в России предложили ограничить или запретить импорт плодов и ягод. Сначала ограничения могут распространить на клубнику, яблоки и груши в сезон их пикового производства – летом и осенью. Таким образом власти рассчитывают поддерживать российских садоводов и владельцев питомников, в том числе используя механизмы таможенно-тарифного регулирования.