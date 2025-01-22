ФАС запросила у ретейлеров информацию об ограничении наценок

Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос в крупные торговые сети, чтобы узнать о мерах, направленных на ограничение наценок на социально значимые продукты, сообщает ведомство на сайте.

Служба отметила, что ретейлеры должны предоставить список товаров, на которые действует ограничения, а также информацию об объемах реализации продукции.

"Кроме того, служба запросила данные о количестве регионов, в которых действуют добровольные обязательства, предельном размере наценок, сроках и способе информирования потребителей", – заявили в пресс-службе.

Ранее Минсельхоз РФ поддержал предложение депутатов о введении государственного регулирования наценок на социально значимые позиции. Так, если в регионе за 2 месяца стоимость таких продуктов выросла на 10% и более, то надбавки для опта и розницы могут быть повышены до 5 и 15% соответственно.