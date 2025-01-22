Цены на красную икру снизились в России

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В РФ наблюдается снижение стоимости красной икры. Об этом рассказал руководитель Рыбного союза Александр Панин, слова которого приводятся в телеграм-канале организации.

"Стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 килограмм икры горбуши продается в диапазоне 8–10,6 тысячи рублей, кеты – 9,8 тысячи рублей, кижуча – 11,6 тысячи рублей, нерки – 9,6 тысячи рублей. Это примерно на 10% меньше цен декабря и на 15–20% ниже стоимости икры в ноябре", – уточнил он.

Около 12–14 тысяч тонн продукта в России обычно потребляют за год. Однако в прошлом году этот показатель составил около 10–11 тысяч тонн, отметили в Рыбном союзе.

В 2024 году икра лососевых рыб возглавила топ товаров, которые сильнее всего выросли в цене. Она подорожала на 51%, составив 3 023 рубля за килограмм. В перечень попало сливочное масло и оливковое масло с ростом на 32 и 24% (282 и 343 рубля) соответственно.

