ФАС оценит влияние логистики на стоимость ряда продуктов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит, как стоимость всей логистической цепочки влияет на ценообразование популярных брендов сливочного масла, картофеля и хлеба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС уже потребовала предоставить от поставщиков и крупнейших по объему продаж данной продукции торговых сетей – "Магнит", "Пятерочка", "Дикси" и "Ашан" – сведения об организации транспортировки вышеперечисленных товаров, объемах перевозок и их тарифах.

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет определенные меры реагирования, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее Минсельхоз России уже поддержал предложение депутатов о введении государственного регулирования наценок на социально значимые позиции. Если в регионе за 2 месяца стоимость таких продуктов выросла на 10% и более, то надбавки для опта и розницы могут быть повышены до 5 и 15% соответственно.

