"Известия": бизнес стал фиксировать цены на картофель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Производители и представители ретейла стали фиксировать цены на некоторые сорта картофеля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова.

Речь идет о немытом картофеле в сетках весом 25 килограммов и диаметром от 50 до 80 миллиметров. Фиксация цен началась "на днях", уверил Красильников. Сейчас договоренности подтвердили в X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"), а также ряд производителей. Такой режим продлится 3 месяца.

"Кроме того, идут аналогичные переговоры с другими федеральными сетями и производителями, обозначать которых раньше времени мне бы не хотелось", – отметил он.

Причиной такого решения, по данным Росстата, стало подорожание овоща более чем на 88% с начала 2024 года. Ожидается, что фиксация цен стабилизирует рынок и повысит доступность картофеля.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) также подтвердила эту информацию и подчеркнула, что сейчас обсуждаются дополнительные параметры сотрудничества в рамках долгосрочных контрактов, чтобы повысить контроль за стоимостью и избежать перекосов в ценообразовании.

До этого о росте цен обеспокоились в Госдуме. Это стало причиной обращения в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы проверить обоснованность наценки на картофель в торговых сетях, где он стоит в 4–5 раз дороже оптовой продукции, тогда как производители заявляют лишь о двукратной наценке.

ФАС выяснила, что такой рост связан с повышением оптовых цен и экономическими факторами, включая рост себестоимости, расходов на производство и поставку товара. Однако в ведомстве предложили ретейлу ввести добровольное ограничение уровня предельных торговых наценок или расширить их перечень. С мнением службы согласились 12 торговых сетей.

В это же время Минсельхоз считает, что урожай картофеля в этом году, несмотря на сложные погодные условия, оказался на уровне не ниже среднего показателя за 5 лет. Удалось выкопать 7,2 миллиона тонн картофеля только в организованном секторе, что совпадает с уровнем 2022 года.

Ранее ведомство уже поддержало предложение депутатов о введении государственного регулирования наценок на социально значимые позиции. Если в регионе за 2 месяца стоимость таких продуктов выросла на 10% и более, то надбавки для опта и розницы могут быть повышены до 5 и 15% соответственно.

