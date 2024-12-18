Экономист Степанычева: борщевой набор в РФ подорожал почти на 40% с 2022 года

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За последние три года средняя стоимость борщевого набора в России резко выросла и к концу этого года составила 210,96 рубля, что выше значений 2023 и 2022 годов на 20,23 и 38,84% соответственно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета "Синергия" Елену Степанычеву.

По словам экономиста, главной причиной повышения стоимости борщевого набора стал рост цен на картофель, который за 2024 год достиг 93,8%. Кроме того, она указала и на рост стоимости мяса курицы за последний год, который составил 7,9%.

В следующем году, как утверждает Степанычева, стоимость борщевого набора может повыситься из-за прогнозируемого роста цен на картофель (+7%) и курицу (+2–3%). Однако, по мнению эксперта, этот фактор не скажется на спросе россиян.

Ранее Минсельхоз поддержал предложение о госрегулировании наценок на социально значимые товары. Таким образом, если цены в течение двух месяцев увеличиваются более чем на 10%, то надбавки для оптовиков и розничных торговцев могут быть повышены до 5 и 15% соответственно. Ведомство рекомендовало применять такой подход только в особых обстоятельствах.

