Экономист Колташов заявил о прямой связи курса доллара и цен на импортные товары

Фото: 123RF/kadirorhan

Ситуация с валютой оказывает непосредственное влияние на стоимость импортных товаров, обратил внимание экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Таким образом он прокомментировал слова депутата Госдумы Светланы Журовой, которая заявила, что ослабление курса рубля по отношению к доллару не имеет значения для рядовых россиян. Специалист выразил противоположное мнение, выступая в эфире радио КП.

"Импорт покупается, даже если расчеты ведутся в рублях, по курсу рубля. То есть, соответственно, вы на большее количество рублей можете купить меньшее количество, чем раньше, товаров", – пояснил Колташов.

С ростом доллара увеличивается и стоимость импортных товаров в рублях, уточнил он.

При этом причина подорожания доллара кроется в новом расширенном пакете санкций США, объяснил ранее экономический обозреватель Евгений Беляков. Под американские рестрикции подпали 50 российских банков, в том числе и Газпромбанк, который играет важную роль во внешнеторговых операциях. В данный момент рынок подстраивается под реалии, вследствие чего на бирже конкурируют за оставшуюся валюту, пояснил специалист.