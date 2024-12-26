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26 декабря, 09:53

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Эксперт Лебединская заявила, что лососевая икра в 2024 году подорожала на 51%

Эксперт назвала товары, которые сильнее всего подорожали в 2024 году

Фото: 123RF/flibustiro

Икра лососевых рыб возглавила топ товаров, которые сильнее всего выросли в цене в 2024 году, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольгу Лебединскую.

"Из 833 позиций товаров и услуг, по которым ЕМИСС рассчитывает средние потребительские цены, только по 20 цены выросли более чем на 20%", – уверена она.

Эксперт подчеркнула, что цена лососевой икры за год выросла на 51%, составив 3 023 рубля за килограмм. В перечень попало сливочное масло, оливковое масло с ростом на 32 и 24% (282 и 343 рубля) соответственно.

Картофель подорожал почти на 80%, более чем на 24 рубля за килограмм, а лук – на 31%, почти на 12 рублей за килограмм. Из мяса в цене прибавила баранина – на 20%, поднявшись на 801 рубль. Стоимость апельсинов за год выросла на 46 рублей за килограмм, до 28%.

Подешевели лишь помидоры, огурцы, десяток яиц и виноград (на 12, 23, 15 и 16% соответственно). Однако, уверена Лебединская, в регионах картина будет существенно отличаться. Среди услуг, отметила эксперт, лидером стала сотовая связь, прибавив в цене на 26%, а также установка пластиковых окон, также на 26%.

"Отдельно можно отметить и поездки: стоимость путешествия в Египет к концу года достигла 85 075 рублей, (+22%)", – обозначила она.

Повышены цены и на туры в Среднюю Азию и страны Закавказья. Эксперт рассказала о росте цен за проживание в гостиницах, проезд в вагонах, такси и за аренду квартир. В целом туризм и поездки стали на 15–20% дороже.

Ранее в ГД призвали проверить торговые сети и производителей из-за сильного роста на некоторые продукты в ноябре. Представители КПРФ уверены, что необходимо ввести государственное регулирование цен на ряд товаров, включая овощи. Однако, уточнили парламентарии, есть объективные причины повышения цен, включая колебание курса доллара.

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