ФАС проверит обоснованность цен на гречку в ноябре и декабре

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность оптовых и розничных цен на гречневую крупу в период с ноября по декабрь текущего года. Ведомство сообщило об этом в своем телеграм-канале.

ФАС направила запрос в адрес Российского союза мукомольных и крупяных предприятий с целью выяснить причины и факторы, которые привели к росту себестоимости этой крупы.

Кроме того, служба готова выслушать предложения по стабилизации цен на гречку.

В случае выявления фактов необоснованного завышения стоимости гречневой крупы ведомство инициирует проверку в отношении производителей данного продукта.

Ранее в Госдуме прокомментировали подорожание продуктов. Там считают, что сильный рост цен на продукты в ноябре, в частности на овощи, нужно проверить, а также ввести государственное регулирование.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев обратил внимание на ажиотаж перед новогодними праздниками. По его мнению, при введенных санкциях тяжело удовлетворить высокий спрос.