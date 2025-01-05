В 2024 году было внесено более 5 тыс предостережений против роста цен на продукты

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Российские прокуроры в прошлом году внесли свыше 5 тысяч предостережений против необоснованного роста цен на продукты питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

"По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокурорами субъектов РФ был организован ежедневный мониторинг цен на продукты", – подчеркнули в ведомстве.

Также в 2024 году прокуроры направили более 700 поручений о проверках в сфере стоимости продуктовых товаров, уточнили в пресс-службе.

Ранее производителям запретили уменьшать упаковку продуктов в России, изменений в ГОСТ добилась Генпрокуратура. В надзорном ведомстве отметили, что производители нередко сокращают объем, количество и вес продуктов. При этом стоимость не снижается, а иногда растет.

Теперь подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, крупы и другие товары первой необходимости должны иметь фиксированный объем и вес на упаковке. Это обязательное условие, чтобы товар соответствовал ГОСТ. К нестандартным фасовкам в прокуратуре обещают присмотреться.