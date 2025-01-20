Мэр Москвы: число посетителей кафе и ресторанов зимой выросло более чем на 8%

Согласно данным проекта "Зима в Москве", горожане стали чаще выбирать рестораны и кафе для дружеских посиделок. Как написал Сергей Собянин в своем блоге, число посетителей столичных заведений общепита увеличилось на 8%, а выручка предпринимателей выросла на 20%.

В праздничные дни более 500 ресторанов и кафе присоединились к проекту "Новогодний Московский завтрак", где особой популярностью пользовались сырники, омлеты и каши. На данный момент горожане и туристы могут попробовать специальные сеты с традиционной столичной выпечкой на фестивале "Московское чаепитие", который объединяет более 100 заведений.

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