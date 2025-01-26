"Победа" отменила онлайн-регистрацию детей на рейсы

Детей больше не будут регистрировать на рейсы авиакомпании "Победа" онлайн. Это связано с тем, что пассажиры начали специально занижать возраст ребенка после введения обязательных скидок на детские тарифы.

Представители лоукостера отмечают, что регистрация детей на тот или иной рейс в аэропорту дает родителям возможность бесплатного выбора мест в салоне. На сайте такой возможности нет.

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