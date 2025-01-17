Более 130 километров тоннелей метро проложили в Москве за пять лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 130 километров тоннелей для столичного метро проложили с 2019 года. Большинство из них строят щитами стандартного для подземки диаметра – шесть метров, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Например, недавно такой щит завершил проходку правого тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха". Другая же часть тоннелей сооружается большими десятиметровыми щитами, уточнил вице-мэр.

"В октябре прошлого года такой комплекс начал проходку от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного Бора", – сказал Ефимов.

Проходческими механизированными щитами большого диаметра столичные специалисты начали пользоваться в 2016 году. При таком подходе перегонный тоннель возводится в двухпутном исполнении: поезда обоих направлений ходят в одном тоннеле вместо привычных двух, а платформы станций располагаются по бокам.

Уже в прошлом году в Москве построили около 4,9 километра перегонных тоннелей метро. Из них 3,9 километра соорудили с помощью тоннелепроходческих комплексов, еще один километр проложили горным способом.

Так, ТПМК использовали при строительстве Рублево-Архангельской линии. Как отметил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, в 2024 году была выполнена проходка соединительной ветки в электродепо "Столбово", левого и правого перегонных тоннелей на участке от станции "Народное Ополчение" до "Бульвара Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии.

Соответствующие работы на строящейся ветке шли с мая 2024 года. Причем правый перегонный тоннель проложил щит "Виктория". Он прошел свыше 1 километра под землей в сложных условиях.

В настоящий момент метростроевцы работают на участке до станций "Серебряный Бор" и "Шелепиха". Завершить строительство всех тоннелей до "Липовой Рощи" планируется в 2026 году.

В это же время началась подготовка к строительству станции "Строгино", которая будет находиться параллельно уже существующей одноименной станции Арбатско-Покровской линии. Два транспортных объекта свяжут пересадкой.