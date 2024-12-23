Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице началась подготовка к строительству станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро, сообщила пресс-служба департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы.

Она расположится на Строгинском бульваре параллельно уже существующей одноименной станции другой линии – Арбатско-Покровской.

"Две станции будут связаны пересадкой", – сказал руководитель департамента Василий Десятков.

Остановочный пункт новой линии метро будет выстроен с платформами берегового типа, с двумя подземными вестибюлями. Отсюда можно будет попасть как на Строгинский бульвар, так и к жилой и общественной застройке, а также остановкам наземного городского транспорта.

Все вестибюли будут оборудованы лифтами для маломобильных пассажиров, родителей с колясками и пожилых людей. После завершения строительства вокруг высадят свыше 3 тысяч деревьев и кустарников.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки электродепо "Ильинское", которое будет использоваться для обслуживания поездов строящейся Рублево-Архангельской линии. Его разместят на участке площадью 19,02 гектара с северной стороны Новорижского шоссе.

К линии также будет проложена соединительная ветка свыше 1 километра.

