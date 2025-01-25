Новости мира: шторм "Эовин" парализовал Великобританию и Ирландию

Сильнейший шторм "Эовин" парализовал Британию и Ирландию. Скорость ветра достигла 184 километров в час. Отменено более тысячи авиарейсов, нарушено железнодорожное сообщение, а около 700 тысяч домов остались без электричества. В некоторых районах Шотландии объявлен красный уровень опасности.

Дональд Трамп снова предложил Дании продать Гренландию, но получил отказ. Премьер-министр заявила, что остров не продается, несмотря на угрозы санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.