CNN Turk: в Турции суд арестовал владельца отеля, в котором произошел пожар

24 января, 20:04Происшествия
Фото: ТАСС/DIA Images/ABACA
В Турции суд арестовал владельца отеля на горнолыжном курорте в провинции Болу, где произошел пожар, сообщает CNN Türk.
В рамках расследования также были задержаны директор отеля, заместитель мэра провинции Болу Седат Гюленер и вице-глава пожарной службы Кенан Кошкун.
Пожар на крыше отеля горнолыжного курорта "Карталкая" в провинции Болу произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. В пожаре погибли 78 человек и еще несколько пострадали.
Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и попросил его пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.