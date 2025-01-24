CNN Turk: в Турции суд арестовал владельца отеля, в котором произошел пожар

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В Турции суд арестовал владельца отеля на горнолыжном курорте в провинции Болу, где произошел пожар, сообщает CNN Türk.

В рамках расследования также были задержаны директор отеля, заместитель мэра провинции Болу Седат Гюленер и вице-глава пожарной службы Кенан Кошкун.

Пожар на крыше отеля горнолыжного курорта "Карталкая" в провинции Болу произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. В пожаре погибли 78 человек и еще несколько пострадали.

Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и попросил его пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.