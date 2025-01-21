21 января, 17:16Происшествия
Путин принес соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на фоне пожара на горнолыжном курорте "Карталкая" в провинции Болу. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер выразил сочувствие семьям и близким погибших в результате инцидента. Также Путин попросил президента Турции пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим в пожаре.
Пожар на крыше отеля произошел утром 21 января. В здании на момент ЧП находились 237 человек. По последним данным, в пожаре погибли 66 человек и еще 51 пострадал.
В рамках расследования происшествия были задержаны четыре человека, в том числе владелец гостиницы. Тем временем эксперты продолжают работы на месте пожара с целью установления причин возгорания и выявления недочетов.
Российское посольство в Турции не получало информации о погибших или пострадавших в результате ЧП гражданах РФ.