Путин принес соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на фоне пожара на горнолыжном курорте "Карталкая" в провинции Болу. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер выразил сочувствие семьям и близким погибших в результате инцидента. Также Путин попросил президента Турции пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим в пожаре.

Пожар на крыше отеля произошел утром 21 января. В здании на момент ЧП находились 237 человек. По последним данным, в пожаре погибли 66 человек и еще 51 пострадал.

В рамках расследования происшествия были задержаны четыре человека, в том числе владелец гостиницы. Тем временем эксперты продолжают работы на месте пожара с целью установления причин возгорания и выявления недочетов.

Российское посольство в Турции не получало информации о погибших или пострадавших в результате ЧП гражданах РФ.