Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции возросло до 66

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Число погибших в результате пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу возросло до 66 человек, передает телеканал Haber Global со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

Количество раненых достигло 51, уточнил он.

Пожар произошел на крыше отеля, расположенном на горнолыжном курорте "Карталкая", утром 21 января. Ерликая отмечал, что в ликвидации возгорания участвуют 267 сотрудников различных служб.

В здании находились 237 человек. Российское посольство пока не получало данных о погибших или пострадавших в инциденте россиянах.