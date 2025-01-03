Пять машин сгорели при крупном пожаре в автосервисе в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пять автомобилей сгорели в результате пожара в автосервисе в Амурске Хабаровского края. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Возгорание площадью 600 квадратных метров произошло в автосервисе на улице Пионерской. К тушению огня привлекли 12 сотрудников и 2 единицы техники МЧС.

В ведомстве добавили, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее два человека погибли в результате пожара в самарском общежитии. Вместе с тем пожарным удалось спасти из огня 40 человек, в том числе 5 детей, и эвакуировать 96 человек, включая 14 детей.

Еще одно возгорание случилось в многоэтажном доме во Владивостоке, в результате которого погиб один человек. Пожарные вскоре ликвидировали возгорание на 30 квадратных метрах.