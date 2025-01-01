01 января, 13:57Происшествия
Огнеборцы ликвидировали пожар на 350 "квадратах" во Владивостоке
Фото: телеграм-канал "МЧС Приморского края"
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на складе с продовольственными товарами во Владивостоке. Площадь пожара составила около 350 квадратных метров, сообщает региональное МЧС в телеграм-канале.
Пожар произошел в 07:55 по местному времени (00:55 по московскому времени) на улице Окатовая. Как сообщает ведомство, в момент прибытия пожарных на место ЧП, огонь вырвался из-под кровли.
В результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Причина пожара и ущерб устанавливаются, отметила пресс-служба.
Ранее один человек погиб в пожаре в многоэтажном доме во Владивостоке. Возгорание произошло в 11:23 по местному времени (04:23 по московскому времени) в жилом доме на улице Котельникова. Когда огнеборцы прибыли на место ЧП, из окон первого этажа шел густой черный дым. Пожарные вскоре ликвидировали возгорание на 30 квадратных метрах.
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