Огнеборцы ликвидировали пожар на 350 "квадратах" во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "МЧС Приморского края"

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на складе с продовольственными товарами во Владивостоке. Площадь пожара составила около 350 квадратных метров, сообщает региональное МЧС в телеграм-канале.

Пожар произошел в 07:55 по местному времени (00:55 по московскому времени) на улице Окатовая. Как сообщает ведомство, в момент прибытия пожарных на место ЧП, огонь вырвался из-под кровли.

В результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Причина пожара и ущерб устанавливаются, отметила пресс-служба.

Ранее один человек погиб в пожаре в многоэтажном доме во Владивостоке. Возгорание произошло в 11:23 по местному времени (04:23 по московскому времени) в жилом доме на улице Котельникова. Когда огнеборцы прибыли на место ЧП, из окон первого этажа шел густой черный дым. Пожарные вскоре ликвидировали возгорание на 30 квадратных метрах.